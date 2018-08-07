Іспанський винищувач помилково випустив над Естонією бойову ракету



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Винищувач Eurofighter Typhoon 2000

Ракета зникла із зони видимості в 40 кілометрах від Тарту в сторону півночі

Винищувач ВПС Іспанії Eurofighter, що входить до складу місії НАТО в Естонії, у вівторок під час польоту помилково випустив бойову ракету повітря-повітря.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Сили оборони балтійської країни.

Зазначається, що інцидент стався о 15:44 над територією для повітряних вправ Пангод поблизу міста Отепяе.

Траєкторія польоту ракети, місце розташування і статус уточнюються.

У ракети є режим самознищення, який повинен спрацювати в повітрі в разі помилкового запуску, але не виключено, що ракета приземлилася на землю. Довжина ракети AMRAAM становить 3,7 метра, діаметр - 18 сантиметрів, ракета заповнена вибуховою речовиною.

Ракета зникла із зони видимості в 40 кілометрах від Тарту в сторону півночі.

Сили оборони почали пошукову операцію, в якій використовуються також вертольоти.

За словами командувача Військово-повітряними силами Рііво Валге, радіус польоту ракети може становити 100 кілометрів. На питання про те, що буде, якщо вона приземлилася на чий-небудь дах, Валге сказав, що в такому разі про це треба повідомити, а на тему надання можливих компенсацій вважав за краще не спекулювати.

Винищувач Eurofighter Typhoon 2000 повернувся на авіабазу. Розслідування обставин помилкового запуску ракети ведуть естонські Військово-повітряні сили, Іспанія і НАТО.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО планують застосування винищувачів F-35 в Європі.