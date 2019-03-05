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    В Google платили співробітникам-чоловікам менші зарплати, ніж жінкам

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    В Google платили співробітникам-чоловікам менші зарплати, ніж жінкам

    Куратор програми Лорен Барбато заявив, що менші зарплати у чоловіків виявилися для нього «несподіваним трендом»

    Огляд гендерної нерівності в Google показав, що у корпорації недоплачують не жінкам, а чоловікам, які виконують однакову роботу.

    Про це повідомляється в офіційному блозі корпорації.

    Після щорічного огляду зарплат співробітників Google компанія доплатила 9,7 млн дол. компенсацій 10 677 співробітникам з майже 100 тисяч працюючих на материнську компанію Alphabet.

    У Google 69% чоловіків, але вони отримали більшу частку цих грошей.

    Куратор програми Лорен Барбато заявив, що менші зарплати у чоловіків виявилися для нього «несподіваним трендом».

    Google представив співробітникам підсумки дослідження у січні, разом із заходами щодо зниження витрат. Останні викликали обурення присутніх: крім уповільнення просування кар'єрними сходами, компанія хоче позбавити співробітників деяких популярних пільг.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що зарплата глави держави становить 28 тис. грн, але він з 1998 року отриману на держслужбі платню перераховує на благодійність.

    Джерело: 112 Україна

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