Порошенко розповів, яку зарплатню отримує український президент



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Президент Петро Порошенко витрачає гроші на благодійність

Президент розповів, куди діває свою зарплату

Президент України Петро Порошенко заявив, що зарплата глави держави становить 28 тис. грн, але він з 1998 року отриману на держслужбі платню перераховує на благодійність

Про це він заявив 4 березня під час засідання Ради регіональної розвитку Миколаївської області, передає «Укрінформ».

«Я з 98-го року не отримую зарплату на державній службі і все це перераховую на благодійність. Це в тому числі і тому, що я маю джерела, за рахунок чого жити. Але сьогоднішній рівень зарплати президента складає 28 тис. (гривень - ред.)», - сказав Порошенко.

Він також нагадав, що велика кількість суддівського корпусу, слідчих та інших посадовців мають у два, п’ять, 10, а на окремих держпідприємствах у 100 раз вище, ніж у президента.

Через це глава держава переконаний, що потрібно врегулювати питання із зарплатами держслужбовців. Зокрема, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, та збільшувати зарплати усім держслужбовцям за загальними принципами.

Слід нагадати, що Глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко 1 березня задекларував 126,8 млн грн доходів.

Раніше у виборчому штабі Порошенка повідомляли, що за 7 днів виборчої кампанії Петро Олексійович витратив 70 млн грн. І додали, що він - єдиний кандидат, який фінансує свою кампанію за рахунок особистих коштів.

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