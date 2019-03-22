В ГПУ розповіли деталі гучного затримання наркоторговців у Львові



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Під час обшуків у затриманих вилучили грошові кошти: 14 800 доларів та 91 000 гривень Фото: Facebook Лариси Сарган

У затриманих вилучено 208 г амфетаміну, 4,5 кг канабісу, 71 таблетку екстазі

У Львові затримано злочинну групу у складі чотирьох осіб, які займались незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи месенджер Telegram.

Про це 22 березня у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«За результатами проведених обшуків вилучено: амфетаміну - 208 г, канабісу – 4,5 кг, МДМА (екстазі) - 71 таблетку, ЛСД - 156 марок, 14 800 доларів, 91 000 гривень», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час тривають слідчі дії та готуються клопотання на обрання затриманим запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Раніше начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь повідомив, що до складу злочинного угрупування, яке збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери на території Львова, входили як громадяни України, так і громадяни іншої держави, зокрема Російської Федерації.