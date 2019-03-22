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    В ГПУ розповіли деталі гучного затримання наркоторговців у Львові

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    Під час обшуків у затриманих вилучили грошові кошти:&nbsp;<span>14 800 доларів та 91 000 гривень</span> - В ГПУ розповіли деталі гучного затримання наркоторговців у Львові
    Під час обшуків у затриманих вилучили грошові кошти: 14 800 доларів та 91 000 гривень
    Фото: Facebook Лариси Сарган

    У затриманих вилучено 208 г амфетаміну, 4,5 кг канабісу, 71 таблетку екстазі

    У Львові затримано злочинну групу у складі чотирьох осіб, які займались незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи месенджер Telegram.

    Про це 22 березня у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «За результатами проведених обшуків вилучено: амфетаміну - 208 г, канабісу – 4,5 кг, МДМА (екстазі) - 71 таблетку, ЛСД - 156 марок, 14 800 доларів, 91 000 гривень», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час тривають слідчі дії та готуються клопотання на обрання затриманим запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

    Раніше начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь повідомив, що до складу злочинного угрупування, яке збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери на території Львова, входили як громадяни України, так і громадяни іншої держави, зокрема Російської Федерації.

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