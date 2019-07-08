В Грузії ЛГБТ-рух відмінив свою акцію біля МВД через погрози



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Зранку в понеділок біля будівлі МВС Грузії зібралися радикали, які виступили проти «аморального» заходу представників ЛГБТ

Акція, яку представники ЛГБТ-руху Грузії збиралися провести в понеділок, 8 липня, у Тбілісі біля будівлі міністерства внутрішніх справ, не відбудеться.

Про це повідомив журналістам один з лідерів організації «Тбілісі прайд» Георгій Табагарі.

«Ми не будемо проводити акцію біля будівлі МВС, так як це пов'язано з погрозами на адресу членів нашої організації», - сказав Табагарі.

Зранку в понеділок поблизу будівлі МВС Грузії зібралося кілька десятків радикально налаштованих чоловіків, які повідомили, що не допустять проведення «аморального» заходу.

Напередодні патріархія Грузії заявила, що «неприпустимо пропагувати содомський гріх», але водночас закликала не проявляти насильство щодо представників ЛГБТ.

Разом з тим, лідер «Тбілісі прайду» заявив, що він і його прихильники не відмовляються від «Маршу гідності».

Нагадаємо, сотні людей пройшли 29 червня вулицями столиці Північної Македонії Скоп’є під час першого в країні ЛГБТ маршу.

До слова, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив в Києві 23 червня.

Джерело: Інтерфакс-Україна