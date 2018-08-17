В Херсоні жінка провалилася з третього на другий поверх



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Інцидент стався у житловому будинку на вул. Театральній

В Херсоні внаслідок руйнування будівельних конструкцій з тераси даху третього поверху жінка провалилася на другий поверх.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Інцидент стався ввечері 16 серпня у житловому будинку на вул. Театральній.

«З тераси даху 3-го поверху в приміщення 2-го поверху провалилась жінка 1984 року народження. Рятувальники на ношах доставили жінку до карети швидкої допомоги», - заявили в ДСНС.

Попередньо медики констатували у постраждалої травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося, що у Чугуєві на Харківщині 13-річна дівчинка впала зі скелі, намагаючись зробити гарне фото.