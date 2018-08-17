В Херсоні жінка провалилася з третього на другий поверх
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Розсилка
Інцидент стався у житловому будинку на вул. Театральній
В Херсоні внаслідок руйнування будівельних конструкцій з тераси даху третього поверху жінка провалилася на другий поверх.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Херсонській області.
Інцидент стався ввечері 16 серпня у житловому будинку на вул. Театральній.
«З тераси даху 3-го поверху в приміщення 2-го поверху провалилась жінка 1984 року народження. Рятувальники на ношах доставили жінку до карети швидкої допомоги», - заявили в ДСНС.
Попередньо медики констатували у постраждалої травму спини. Стан жінки оцінюється як середньої тяжкості.
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