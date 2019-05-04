В Іллінойсі прогримів вибух



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В Іллінойсі прогримів вибух

Дані про жертви і постраждалих на даний момент не надходили

Вибух прогримів в місті Уокіган в окрузі Лейк американського штату Іллінойс. Про це у п'ятницю повідомляється на сторінці офісу шерифа округу в Twitter.

Відзначається, що на місці події працюють співробітники пожежного департаменту, поліція і медики. Дані про жертви і постраждалих на даний момент не надходили. Поліція просить жителів міста утриматися від відвідин Сансет-авеню, де стався вибух, щоб не заважати розслідуванню.

Інші подробиці інциденту поки не наводяться.