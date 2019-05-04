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    В Іллінойсі прогримів вибух

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    <h1>В Іллінойсі прогримів вибух</h1> - В Іллінойсі прогримів вибух

    В Іллінойсі прогримів вибух

    Дані про жертви і постраждалих на даний момент не надходили

    Вибух прогримів в місті Уокіган в окрузі Лейк американського штату Іллінойс. Про це у п'ятницю повідомляється на сторінці офісу шерифа округу в Twitter.

    Відзначається, що на місці події працюють співробітники пожежного департаменту, поліція і медики. Дані про жертви і постраждалих на даний момент не надходили. Поліція просить жителів міста утриматися від відвідин Сансет-авеню, де стався вибух, щоб не заважати розслідуванню.

    Інші подробиці інциденту поки не наводяться.

    вибух Twitter поліція
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