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    В Індії вирує смертоносний циклон: вже близько 20 жертв

    Рятувальники евакуювали з епіцентру дії стихії тисячі осіб
    Тропічний циклон «Окхі», що обрушився на південь Індії напередодні, забрав життя не менше 20 осіб. Про це повідомляє DNA. За даними екстрених служб, циклон вирував у трьох південних індійських штатах - Тамілнад, Лакшадвіп і Керала в суботу. Рятувальники евакуювали з епіцентру дії стихії тисячі осіб, повністю зруйнованими
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    Шторм наробив лиха в Індії
    Шторм наробив лиха в Індії

    Рятувальники евакуювали з епіцентру дії стихії тисячі осіб

    Тропічний циклон «Окхі», що обрушився на південь Індії напередодні, забрав життя не менше 20 осіб. Про це повідомляє DNA.

    За даними екстрених служб, циклон вирував у трьох південних індійських штатах - Тамілнад, Лакшадвіп і Керала в суботу. Рятувальники евакуювали з епіцентру дії стихії тисячі осіб, повністю зруйнованими виявилися кілька сотень будинків. Було також врятовано 357 рибалок, які на момент шторму опинилися в морі.

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    За три дні дії стихії загинули не менше 20 людей, більше ста осіб вважаються зниклими безвісти. Синоптики прогнозують, що «Окхі» рушить на північ і вже найближчим часом може вирувати в штатах Мумбаї і Гуджарат.

    Військові і рятувальні служби в цих штатах приведені в стан підвищеної готовності.

    Як повідомлялося, водяний смерч завдав збитків у Сан-Ремо (Італія) після того як налетів на місто.

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