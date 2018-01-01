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    В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей

    Із-під снігу були врятовані двоє людей
    У районі північного Кашміру в Індії 11 людей загинули внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на чиновників. Зазначається, що серед загиблих — двоє дітей. Також із-під снігу були врятовані двоє людей — 45-річна жінка та 7-річна дівчинка. Вони доставлені у лікарню, їхніх стан стабільний.
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    В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей
    Фото: Mufti Islah / Twitter
    В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей

    Із-під снігу були врятовані двоє людей

    У районі північного Кашміру в Індії 11 людей загинули внаслідок сходження лавини.

    Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на чиновників.

    Зазначається, що серед загиблих — двоє дітей. Також із-під снігу були врятовані двоє людей — 45-річна жінка та 7-річна дівчинка.

    Вони доставлені у лікарню, їхніх стан стабільний.

    Раніше повідомлялось, що через лавину в Австрії загинули двоє німецьких лижників.

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