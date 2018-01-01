В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей

Із-під снігу були врятовані двоє людей

У районі північного Кашміру в Індії 11 людей загинули внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на чиновників. Зазначається, що серед загиблих — двоє дітей. Також із-під снігу були врятовані двоє людей — 45-річна жінка та 7-річна дівчинка. Вони доставлені у лікарню, їхніх стан стабільний.