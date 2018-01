В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей

Із-під снігу були врятовані двоє людей

У районі північного Кашміру в Індії 11 людей загинули внаслідок сходження лавини.

Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на чиновників.

Зазначається, що серед загиблих — двоє дітей. Також із-під снігу були врятовані двоє людей — 45-річна жінка та 7-річна дівчинка.

Вони доставлені у лікарню, їхніх стан стабільний.

Nine bodies found under snow mass, three rescued near Sadna Top, the ridge on Kupwara-Tangdhar road. Every year dozens perish using this road. Govt neither restricts the traffic in avalanche prone stretch nor builds a tunnel - a five decade demand of the people. pic.twitter.com/Jtgpk9ndM9