В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей
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Фото: Mufti Islah / Twitter
В Індії внаслідок сходження лавини загинули 11 людей
Із-під снігу були врятовані двоє людей
У районі північного Кашміру в Індії 11 людей загинули внаслідок сходження лавини.
Про це повідомляє Hindustan Times з посиланням на чиновників.
Зазначається, що серед загиблих — двоє дітей. Також із-під снігу були врятовані двоє людей — 45-річна жінка та 7-річна дівчинка.
Вони доставлені у лікарню, їхніх стан стабільний.
Nine bodies found under snow mass, three rescued near Sadna Top, the ridge on Kupwara-Tangdhar road. Every year dozens perish using this road. Govt neither restricts the traffic in avalanche prone stretch nor builds a tunnel - a five decade demand of the people. pic.twitter.com/Jtgpk9ndM9— Mufti Islah (@islahmufti) 6 січня 2018 р.
Раніше повідомлялось, що через лавину в Австрії загинули двоє німецьких лижників.