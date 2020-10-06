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    У Києві заарештовано кілера, якого розшукував Інтерпол

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    Іноземця заарештували на 40 діб - У Києві заарештовано кілера, якого розшукував Інтерпол
    Іноземця заарештували на 40 діб
    Фото ілюстративне

    Російський найманий вбивця перебуває в Київському СІЗО

    За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 слідчий суддя застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку.

    Затримання іноземця відбулося у Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за обвинуваченням в організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення.

    Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

    На теперішній час відносно затриманого розпочато екстрадиційну перевірку.

    До слова, 2 жовтня у підвалі одного з магазинів по проспекту Відрадному в Києві працівники виявили тіло 35-річної адміністраторки закладу з численними ножовими пораненнями. 

    За результатами проведеного розслідування, слідчими та оперативними співробітниками кримінального розшуку столичної поліції встановлено та затримано особу, причетну до вбивства жінки. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

    Росія прокуратура Київ суд Інтерпол вбивство іноземці арешт
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