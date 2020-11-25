Кремль впевнений, що ситуація з Карабахом не призведе до загострення на Донбасі

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду про припинення війни

За підсумками конфлікту азербайджанська сторона повернула під свій контроль деякі райони Нагірного Карабаху через 30 років, - речник Путіна

Ситуація з Нагірним Карабахом навряд чи призведе до загострення на Донбасі, адже за підсумками конфлікту азербайджанська сторона повернула під свій контроль деякі райони через 30 років. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Зокрема, йому задали питання, чи дає ситуація в Карабасі підстави думати про можливе загострення ситуації на Донбасі внаслідок нібито реваншистських настроїв у Києві.

«Не дає», ─ сказав Пєсков.

До відома, на сьогодні Кельбаджарский район, який прилягає до Нагірного Карабаху, перейшов під контроль Азербайджану. Невизнана республіка контролювала його з 1993 року. За попередніми угодами він мав перейти під контроль Баку до 15 листопада, але вірменська сторона попросила десятиденну відстрочку через завантаженість єдиної дороги.

Зазначимо, на Донбасі минулої доби бойовики чотири рази обстріляли українських захисників, один військовий загинув.

Також слід нагадати, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років. Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).



