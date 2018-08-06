Кількість жертв землетрусу в Індонезії росте: вже відомо про 142 загиблих



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200 осіб отримали поранення після масштабного землетрусу, який стався на індонезійських островах для відпочинку Ломбок та Балі

Внаслідок землетрусу на індонезійських островах Ломбок і Балі загинуло щонайменше 142 людини, ще 200 отримали поранення.

Про це повідомляє Mirror.

«Щонайменше 142 людини загинули та 200 осіб отримали поранення після масштабного землетрусу, який стався на індонезійських островах для відпочинку Ломбок та Балі», - йдеться у повідомленні.

За словами голови Агентства з питань зменшення небезпеки стихійних лих в провінції Західна Нуса-Тенггара Агунги Прамуйї, багато загиблих були саме з північних та західних частин Ломбоки.

Як зазначає Mirror, в результаті стихійного лиха в багатьох районах острову не стало світла та комунікацій. Також було оголошене попередження щодо цунамі.

До операції з порятунку людей долучилася армія Індонезії.

Землетрус на острові Ломбок магнітудою 6,9 стався ввечері 5 серпня. Після цього, за даними індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, було більш як 120 повторних підземних поштовхів.

Землетрус був настільки потужним, що його відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.