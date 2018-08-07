Землетрус в Індонезії: МЗС дало рекомендації українцям



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Наслідки землетрусу на острові Ломбок

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію у зв’язку із землетрусом громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до посольства України в Індонезії

МЗС України у зв'язку з потужним землетрусом в Індонезії і збереженням ймовірності подальших поштовхів рекомендує уважно стежити за повідомленнями місцевої влади про розвиток сейсмологічної ситуації.

Про це повідомляється на сайті департмаенту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Для особистої безпеки громадянам, які перебувають на територіях, де зберігається сейсмічна загроза (на островах Ломбок та Балі), або планують їх відвідати, рекомендують керуватися такими порадами:

якщо під час поштовхів громадяни перебувають у будівлі, її необхідно якомога швидше залишити, не користуючись ліфтами;

триматися на безпечній відстані від висотних будівель, не перебувати під лініями електропередач, деревами, комунікаціями, мостами та шляхопроводами;

постійно зберігати при собі документи та кошти, мати напоготові найбільш необхідні речі (ліки, продукти харчування, засоби гігієни), щоб мати змогу швидко залишити приміщення;

неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, командирів рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха;

перебувати у безпечному місці, пересуватися тільки перевіреними маршрутами (в жодному разі не наодинці) та враховувати погодні умови і їх прогноз.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію у зв’язку із землетрусом громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до посольства України в Індонезії.

Як повідомлялось, на курортних островах Ломбок і Балі в Індонезії сильний землетрус забрав життя щонайменше 142 осіб, ще 200 отримали поранення.

Землетрус на острові Ломбок магнітудою 6,9 стався ввечері 5 серпня. Після цього, за даними індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, було більш як 120 повторних підземних поштовхів.

Землетрус був настільки потужним, що його відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.