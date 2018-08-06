Землетрус в Індонезії: 91 людина загинула



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Землетрус був настільки потужним, що його відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини

Щонайменше 91 людина загинула в результаті землетрусу на острові Ломбок в Індонезії, повідомляє місцева влада. Крім того, принаймні 209 осіб отримали травми.

Військові заявили, що відправили на острів корабель з допомогою.

Землетрус на острові Ломбок магнітудою 6,9 стався ввечері 5 серпня. Після цього, за даними індонезійського метеорологічного, кліматологічного та геофізичного агентства, було більш як 120 повторних підземних поштовхів.

Землетрус був настільки потужним, що його відчували на сусідньому острові Балі, де, за даними рятувальників, загинули дві людини.

Цей землетрус став вже другим за останній тиждень на острові Ломбок. 29 липня там був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Внаслідок цього тоді загинули 16 людей, ще близько 160 людей були поранені. Були зруйновані та пошкоджені сотні будинків.

Острів Ломбок приваблює туристів з усього світу: він розташований приблизно за 40 кілометрів на схід від курортного острова Балі.

Індонезія схильна до землетрусів, оскільки розташована на лінії тектонічних розломів у Тихому океані.