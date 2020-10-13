В Інституті раку після масштабної реконструкції будуть проводити унікальні трансплантації



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Марина Порошенко побувала в оновленому відділенні онкогематологіі та трансплантації кісткового мозку

У Національному інституті раку після масштабної реконструкції відкриють відділення онкогематологіі та трансплантації кісткового мозку. Проєкт вартістю 50 мільйонів гривень профінансувала корпорація Roshen.

«Всі сьогодні концентрують свою увагу на боротьбі з коронавірусом під час епідемії. Але не треба забувати, що навколо нас живуть люди, які продовжують боротися з дуже важкими хворобами. Тисячі людей сьогодні борються за своє життя, і одна з найбільш вразливих категорій – це хворі на онкологічні захворювання», – зазначила Марина Порошенко, яка побувала на об’єкті масштабної реконструкції в Інституті раку.

Співпраця компанії Roshen з Національним інститутом раку розпочалася у 2018 році, коли було відремонтоване та обладнане приміщення, призначене для забору стовбурових клітин і донорських тромбоцитів. Ремонт приміщення, закупівля меблів та частини спеціалізованого обладнання обійшлися у 2,9 млн грн.

А восени 2019 року розпочався капітальний ремонт відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки №2.

«Сьогодні ми знаходимося з вами в цьому вже оновленому відділенні трансплантації кісткового мозку і онкогематології Національного інституту раку. Для того, щоб відновити це відділення, було виділено корпорацією Roshen понад 50 мільйонів гривень. І в цьому відділенні лікарі зможуть рятувати в рази більше людей, проводячи унікальні операції по трансплантації кісткового мозку, а також тут будуть проводитись операції по пересадці стовбурових клітин», – розповіла Марина Порошенко.

Національний інститут раку багато років знаходився у критичному стані. В будівлі, в якій розташоване відділення онкогематології, хіміотерапії, багато років протікав дах, під фундамент через недоліки старого проєкту підтікала вода.

Після завершення реконструкції, за словами лікарів, нарешті з’явиться можливість проводити унікальні операції з пересадки стовбурових клітин дорослим – зараз в Україні цього не роблять.

В.о. Директора Національного інституту раку Олександр Яцина висловив колективу Інституту раку, від пацієнтів слова подяки корпорації Roshen, особисто Марині Порошенко та всім людям, які були задіяні в цей проєкт.

Тепер медики очікують збільшення кількості трансплантацій.

«Якщо в Україні має бути зроблено трансплантації до 3 тисяч, то проводить не більше ніж 300. Мені дуже хочеться, щоб кожен наш пацієнт отримав би таке лікування, яке б він отримав у провідній клініці світу. До цього ми намагаємось йти і робимо для цього все можливе. І вдячні всім за те, що наші мрії стають все ближче і ближче до реальності», – говорить керівник відділу онкогематології, професор Ірина Крячок.

На цокольному поверсі розміщено поліклінічне відділення та кабінети лікарів. На першому поверсі розташовується повністю оновлене відділення онкогематології, створене згідно зі світовими вимогами та новою лабораторією, завдяки чому діагностичні процедури стануть швидші і доступніші. Також створено 4 боксованих палати для проведення аутологічної трансплантації стовбурових клітин та відкрито денний стаціонар. Загальна площа приміщень, відремонтованих Roshen – 1900 квадратних метрів.

Зміни в Інституті раку дозолять налаштувати безперервний процес трансплантації та збільшити їхню кількість. А створення кріосховища подовжить тривалість зберігання стовбурових клітин до 10 років.

«Я хочу подякувати нашим лікарям, які є патріотами своєї країни, тому що вони, маючи такі унікальні можливості, такі унікальні знання, вчаться за кордоном, але приїздять знову в Україну для того, щоб рятувати життя саме наших українців. Для того, щоб проводити унікальні операції саме тут, в цьому Інституті. І я їм вдячна за це», – говорить Марина Порошенко.