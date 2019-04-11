Аласанія заявив, що телемосту між Порошенком і Зеленським не буде



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Петро Порошенко і Володимир Зеленський Фото: zn.ua

Телеміст заборонений правилами дебатів, зазначив Аласанія

Національна суспільна телекомпанія України не буде транслювати дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у форматі телемосту.

Про це виданню theБабель 11 квітня заявив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

«Телеміст заборонений правилами дебатів. Його не буде. Якщо 19-го прийде Порошенко, він отримає свій час в ефірі, але це буде нецікаво», – заявив Аласанія.

Він також додав, що команда Зеленського навряд чи прийде на дебати в студії «Суспільного».

«Вони не зацікавлені в дебатах», – сказав Аласанія.

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського 11 квітня заявили про можливість проведення дебатів із нинішнім президентом і кандидатом на новий термін Петром Порошенком через телеміст у прямому ефірі.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський сам запропонував провести дебати на НСК «Олімпійський». Після того, як Порошенко погодився, Зеленський почав ставити нові вимоги – модератор Юлія Тимошенко, 19 квітня, коли за законом дебати мають проходити на Сусіпільному.

В результаті Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 14 квітня о 14:14 для проведення дебатів.

Сьогодні голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що команда Зеленського каже, що їх кандидат в президенти не готовий до дебатів 14 квітня на НСК «Олімпійський».

«Нажаль, сьогодні (у четвер – ред.) ми почули від команди Володимира Олександровича, (Зеленського – ред.) що він не готовий, не хоче приймати участь в цих дебатах (на НСК "Олімпійській" 14 квітня о 14:14) і, на жаль, ми не розуміємо, якого кота у мішку ховають» - сказав він.