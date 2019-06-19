В Іраку обстріляли ракетами квартал світових нафтокомпаній



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Снаряди потрапили у тому числі в житлову зону

Будівля в іракському місті Басра, в якому знаходиться представництво американської нафтової компанії ExxonMobil, піддалося ракетному обстрілу.

Про це повідомило в середу агентство Reuters з посиланням на представників місцевих правоохоронних органів.

Повідомляється, що ракетні удари були завдані недалеко від іракського міста Басра. В результаті події постраждали щонайменше двоє іракських робітників. Ракети розірвалися на території бізнес - житлового центру Бурджезія, який знаходиться на захід від Басри.Там, за інформацією джерел Reuters в нафтовій галузі, працюють, зокрема, такі компанії, як Royal Dutch Shell PLC і італійська Eni SpA.

Як повідомляє видання, снаряди потрапили у тому числі в житлову зону. Постраждалих немає.

Зазначимо, що ФРН вважає за необхідне продовжувати боротьбу з ІДІЛ та проводити роботу щодо стабілізації на Близькому Сході, у тому числі шляхом підтримки Іраку. Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив під час нещодавнього візиту в Багдад.

Маас також заявив про необхідність продовження боротьби з «Ісламською державою». Перед прибуттям в Багдад глава МЗС побував на базі ВПС в Йорданії, де розквартировані солдати Бундесверу, які беруть участь в операції антитерористичної коаліції.

США тим часом зажадали від Німеччини продовжити термін її участі військових в операції, заявивши про те, що літаки-розвідники Tornado і повітряний заправник німецьких ВПС, а також місія з підготовки військових в Іраку вкрай важливі для виконання спільного завдання.

Мандат місії бундесверу закінчується 31 жовтня цього року. Чи буде вона продовжена, вирішить Бундестаг. Проте раніше заявлялося, що місія, розпочата у 2015 році, закінчується у 2019-му.