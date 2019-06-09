Німеччина готова продовжувати роботу щодо стабілізації на Близькому Сході



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Маас також заявив про необхідність продовження боротьби з «Ісламською державою»

ФРН вважає за необхідне продовжувати боротьбу з ІДІЛ та проводити роботу щодо стабілізації на Близькому Сході, у тому числі шляхом підтримки Іраку.

Про це міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив під час візиту в суботу в Багдад, йдеться в Twitter МЗС Німеччини.

«Нещодавня ескалація кидає нам виклик як європейським сусідам виступати за деескалацію. Небезпека того, що прорахунки, непорозуміння, провокації у вкрай напруженому регіоні призводять до чисельних наслідків, очевидна», - сказав дипломат.

Він пообіцяв підтримку Берліном реформ в Іраку.

Маас також заявив про необхідність продовження боротьби з «Ісламською державою». Перед прибуттям в Багдад глава МЗС побував на базі ВПС в Йорданії, де розквартировані солдати Бундесверу, які беруть участь в операції антитерористичної коаліції.

США тим часом зажадали від Німеччини продовжити термін її участі військових в операції, заявивши про те, що літаки-розвідники Tornado і повітряний заправник німецьких ВПС, а також місія з підготовки військових в Іраку вкрай важливі для виконання спільного завдання.

Мандат місії бундесверу закінчується 31 жовтня цього року. Чи буде вона продовжена, вирішить Бундестаг. Проте раніше заявлялося, що місія, розпочата у 2015 році, закінчується у 2019-му.

Джерело: Укрінформ