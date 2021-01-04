В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам’ять генерала Сулеймані

Демонстранти вимали вивести американські війська з Іраку

Тисячі людей зібрались у центрі Багдада, Ірак, щоб вшанувати першу річницю від смерті іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили США шляхом ракетного обстрілу в місцевому аеропорту.

Про це пише Голос Америки.

Демонстранти тримали портрети Сулеймані, а також командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса аль-Мухандіса. Лунали вимоги вивести американські війська з Іраку.

Тисячі оплакуваних вийшли на шосе, що вело до аеропорту Багдада, щоб вшанувати Солеймані та Аль-Мохандеса та ще вісім чоловіків, загиблих внаслідок нападу США.

Місце атаки американських безпілотників було перетворено на схожий на святиню район, закритий червоними мотузками, а посередині – фотографія Солеймані та Аль-Мухандіса, коли траури запалювали свічки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф звернувся до президента США Дональда Трампа і закликав його не потрапити в «пастку» Ізраїлю. Мова йде про передбачуваний план Ізраїлю спровокувати війну з допомогою атак на американські сили в Іраку.

Раніше повідомлялося, що Іран підвищила рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.