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    В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам’ять генерала Сулеймані

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    В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам&rsquo;ять генерала Сулеймані - В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам’ять генерала Сулеймані
    В Іраку тисячі людей вийшли вшанувати пам’ять генерала Сулеймані

    Демонстранти вимали вивести американські війська з Іраку

    Тисячі людей зібрались у центрі Багдада, Ірак, щоб вшанувати першу річницю від смерті іранського генерала Касема Сулеймані. Його вбили США шляхом ракетного обстрілу в місцевому аеропорту.

    Про це пише Голос Америки.

    Демонстранти тримали портрети Сулеймані, а також командира шиїтського ополчення Абу-Махді аль-Мухандіса аль-Мухандіса. Лунали вимоги вивести американські війська з Іраку.

    Тисячі оплакуваних вийшли на шосе, що вело до аеропорту Багдада, щоб вшанувати Солеймані та Аль-Мохандеса та ще вісім чоловіків, загиблих внаслідок нападу США.

    Місце атаки американських безпілотників було перетворено на схожий на святиню район, закритий червоними мотузками, а посередині – фотографія Солеймані та Аль-Мухандіса, коли траури запалювали свічки.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф звернувся до президента США Дональда Трампа і закликав його не потрапити в «пастку» Ізраїлю. Мова йде про передбачуваний план Ізраїлю спровокувати війну з допомогою атак на американські сили в Іраку.

    Раніше повідомлялося, що Іран підвищила рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.

    Теги: Ірак США міністр Іран
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