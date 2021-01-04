У Китаї різко зросла кількість нових випадків коронавірусу

13 «активних« та 14 «безсимптомних» пацієнтів підхопили недугу всередині країни

У понеділок, 4 січня, материковий Китай повідомив, що зафіксував 33 нові випадки активної форми Covid-19. Також в країні зареєстрували ще 40 пацієнтів із безсимптомним перебігом захворювання.

Про це пише People's Daily, Chinа.

Більшість хворих привезла інфекцію з-за кордону, тоді як 13 «активних» пацієнтів підхопили недугу всередині країни. Так, шість випадків місцевого зараження виявили в Ляоніні, чотири - у провінції Хебей, два - в Пекіні, та ще один у Хейлунцзяні.

Також із подорожами не пов'язують 14 безсимптомних випадків.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 411 пацієнтів із активною формою Covid-19, стан десяти з них оцінюють як критичний.

Від початку спалаху в країні на SARS-CoV-2 захворіли 87 150 людей. 4 634 пацієнти померли, тоді як понад 82 тисячі вже одужали.

Кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила 85 мільйонів.

Про це свідчать наведені дані університету Джонса Хопкінса, які оновлюються на сайті в реальному часі.

В світі зареєстровано 85 068 700 випадків Covid-19. З них понад 47 мільйонів одужали, а понад 1,8 мільйона померли.

Найбільше число виявлених заражень спостерігається в США - 20 614 190 осіб. На другому місці Індія (10 323 965), на третьому - Бразилія (7 733 746).

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Раніше в січні глава МЗС Китаю Ван І представив версію Пекіна про походження коронавірусу. За його словами, згідно з більшістю досліджень, пандемія нової інфекції була викликана окремими спалахами в різних місцях по всьому світу.