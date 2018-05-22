В Іраку відбувся сильний землетрус

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Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

У вівторок, 22 травня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомляє Usgs.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний захід від міста Халабджа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.



Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.



Нагадаємо, у кількох районах Таджикистану на початку травня стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи. Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.

Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.

5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.