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    В Іраку відбувся сильний землетрус

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    В Іраку відбувся сильний землетрус

    Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

    У вівторок, 22 травня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомляє  Usgs.

    Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 39 км на південний захід від міста Халабджа. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

    Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

    Нагадаємо, у кількох районах Таджикистану на початку травня стався потужний землетрус, в столицях Афганістану і Пакистану були відчутні поштовхи. Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був зосереджений в гірському прикордонному районі поблизу Афганістану.

    Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.

    5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.

     

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