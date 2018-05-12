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    В Ірані можуть стратити українського моряка

    • Сьогодні, 20:49
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    Андрій Новiчков
    Андрій Новiчков

    Українця звинувачують у вбивстві колеги на судні

    Українця Андрія Новічкова, якому в Ірані загрожує смертна кара, можуть обміняти на іранського громадянина, затриманого в Україні. Про це в коментарі «Громадському радіо» розповів керівник проектів одеської доброчинної організації «Фонд допомоги моряками «Ассоль» Андрій Шевченко.

    «За попередньою інформацією, в Україні затримали громадянина Ірану, який, можливо, є родичем когось із правління. Іранська влада пропонувала його обміняти», — пояснив Шевченко. Він розповів також про обставини інциденту, після якого Андрія Новічкова звинуватили у вбивстві.

    «На судні стався нещасний випадок — один з моряків випав за борт. Вся команда — громадяни Ірану, іншу національність серед них має лише Андрій. Незважаючи на те, що Андрій брав активну участь у всіх діях, що мають проводитися у таких випадках, його звинуватили у смерті моряка», — прокоментував Шевченко.

    Він додав, що у Новічкова є приватний адвокат. Окрім цього, українець вже не перебуває в СІЗО. «Він справді знаходився у в’язниці, потім його випустили, деякий час він жив у хостелі. Зараз він не перебуває у в’язниці», — пояснив Шевченко.

    З родичів в Андрія Новічкова в Україні залишилася бабуся Олена Вірановська. Вона розповіла, що наразі питанням проживання та місця ночівлі для Андрія на час очікування вироку суду займається підрозділ МЗС в Ірані. «Вони зараз шукають всі варіанти, щоб йому було, де жити, щоб він не повертався до СІЗО», — сказала жінка.

    Вона також розповіла, що слідчого, який вів справу Андрія, пізніше змінили. А новому слідчому потрібно три місяці, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Шевченко коментує: наразі не відомо, скільки потрібно буде чекати на вирок суду.

    «Ситуація ускладнена тим, що у консула немає повноважень вмішуватися в судову систему іншої країни. Але родичі загиблого відмовилися від будь-яких претензій», — зазначив він.

    Нагадаємо, українського моряка Андрія Новічкова в Ірані звинувачують у вбивстві колеги. На сайті президента опублікована петиція із закликом захистити українця. Автор петиції Микола Олєсов зазначає, ця справа триває вже понад рік.

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