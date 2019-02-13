В Ірані смертник підірвав автомобіль: загинули щонайменше 20 людей



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За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан Фото: AFP

Напад стався в південно-східній провінції Систан і Балучистан

На сході Ірані в результаті нападу терориста-смертника на автобус з бійцями Корпусу вартових Ісламської революції загинули щонайменше 20 людей.

Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Напад стався в південно-східній провінції Систан і Балучистан, яка розташована на кордоні з Пакистаном, тут проживає в основному сунітська етнічна група белуджів.

Смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля автобуса, в якому знаходилися бійці сухопутних військ гвардії.

За даними агентства, загинула 41 людина - військові та цивільні, ще близько 20 осіб отримали поранення.

В той же час, агентство AFP повідомляє про 20 загиблих і 20 поранених. Іранська влада поки не наводила цифр щодо загиблих.

За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан, а військові поверталися зі служби на кордоні.

Джерело: Європейська правда