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    В Ірані смертник підірвав автомобіль: загинули щонайменше 20 людей

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    <p><span>За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан<o:p></o:p></span></p> - В Ірані смертник підірвав автомобіль: загинули щонайменше 20 людей

    За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан

    Фото: AFP

    Напад стався в південно-східній провінції Систан і Балучистан

    На сході Ірані в результаті нападу терориста-смертника на автобус з бійцями Корпусу вартових Ісламської революції загинули щонайменше 20 людей.

    Про це повідомляє іранське агентство Fars.

    Напад стався в південно-східній провінції Систан і Балучистан, яка розташована на кордоні з Пакистаном, тут проживає в основному сунітська етнічна група белуджів.

    Смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля автобуса, в якому знаходилися бійці сухопутних військ гвардії.

    За даними агентства, загинула 41 людина - військові та цивільні, ще близько 20 осіб отримали поранення.

    В той же час, агентство AFP повідомляє про 20 загиблих і 20 поранених. Іранська влада поки не наводила цифр щодо загиблих.

    За офіційною інформацією іранських військових, автобус прямував у місто Хаш-Захедан, а військові поверталися зі служби на кордоні.

    Джерело: Європейська правда

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