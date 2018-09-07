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    В Ірані стався землетрус

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    В Ірані стався землетрус
    Ілюстрація

    До місця стихійного лиха відправлені рятувальні команди, зокрема гелікоптери

    На південному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,6.

    Про це повідомляє Reuters .

    «У п'ятницю на південному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,6. Наразі не повідомляється про шкоду або постраждалих», - йдеться у повідомленні.

    За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 200 км від іранського міста Захедан, на глибині 26 км.

    Як повідомив голова Служби з надзвичайних ситуацій країни Пірхоссейн Куліванда, наразі до місця стихійного лиха відправлені рятувальні команди, зокрема гелікоптери.

    Зазначається, що в Ірані за останні роки сталися кілька руйнівних землетрусів. Так, в результаті землетрусу магнітудою 6,6 у провінції Керман у 2003 році загинуло 31 тис. людей і повністю було зруйноване історичне місце Бам.

    Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 поблизу іранського міста Керманшах загинули двоє людей, ще 241 постраждали.

    Джерело: Укрінформ

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