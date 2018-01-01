В Ірані «ядерного шпигуна» засудили до шести років тюрми

Шпигун зустрічався з американським агентом і надавав йому інформацію про «ядерні справи та санкції»

Прокурор Тегерана заявляє, що неназвану особу засудили до шести років позбавлення волі за передачу інформації про ядерну програму Ірану розвідувальному агентству США та європейській країні. Аббас Джафарі Долатабаді повідомив сайту Мізан, що іранський суд також призначив конфіскацію грошей засудженого, які він нібито отримав за інформацію.



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Аббас Джафарі Долатабаді

Шпигун зустрічався з американським агентом і надавав йому інформацію про «ядерні справи та санкції»

Прокурор Тегерана заявляє, що неназвану особу засудили до шести років позбавлення волі за передачу інформації про ядерну програму Ірану розвідувальному агентству США та європейській країні.

Аббас Джафарі Долатабаді повідомив сайту Мізан, що іранський суд також призначив конфіскацію грошей засудженого, які він нібито отримав за інформацію.

Долатабаді сказав, що нібито шпигун зустрічався з американським агентом дев’ять разів і надавав йому інформацію про «ядерні справи та санкції».

Засуджений також надав інформацію європейській державі, додав прокурор, не надаючи додаткових відомостей.

У грудні Долатабаді заявив, що Верховний Суд Ірану виніс смертний вирок науковцеві, який має подвійне, шведсько-іранське громадянство, Ахмадрезі Джалалі. Його засудили за звинуваченнями у наданні Ізраїлю інформації про ядерні плани та військові плани Ірану. Джалалі відкинув звинувачення.

Іран наполягає на тому, що його ядерна програма використовується лише в мирних цілях, тоді як Сполучені Штати та інші країни стверджують, що вони намагаються розробити ядерну зброю.