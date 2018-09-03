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    В Іспанії автобус врізався в опору мосту: п'ятеро загиблих, 20 постраждалих

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    ДТП сталася&nbsp;в регіоні Астурія - В Іспанії автобус врізався в опору мосту: п'ятеро загиблих, 20 постраждалих
    Фото: The Local Spain
    ДТП сталася в регіоні Астурія

    Серед 20 постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані

    Через зіткнення пасажирського автобуса з опорою мосту в регіоні Астурія на півночі Іспанії загинуло щонайменше п'ятеро людей, ще 20 дістали поранення.

    Про це повідомляє The Local Spain.

    «П'ятеро людей загинули», - сказав речник представництва центрального уряду в Астурії, додавши, що всі жертви є пасажирами.  

    Як зазначається, серед 20 постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані, зокрема водієві автобуса ампутували ногу.

    За даними видання, поки не відомо, з яких причин транспортний засіб зіткнувся з опорою мосту, деталі аварії з'ясовують.

    Нагадаємо, у Румунії мотоцикл в'їхав у автобус з українськими туристами, є жертви.

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