В Іспанії можуть призначити дострокові вибори парламенту на 14 квітня



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Педро Санчес намагався мобілізувати менші партії, в тому числі каталонських сепаратистів

Дострокові вибори в Іспанії може спричинити неспроможність уряду прийняти бюджет

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розглядає можливість проведення в країні дострокових виборів до парламенту 14 квітня. Альтернативною датою може бути 26 травня, коли іспанці обиратимуть депутатів парламенту ЄС, а також депутатів місцевих органів влади.

Наступні вибори по графіку мали б пройти в 2020 році. У разі проведення дострокових виборів до влади може знову прийти коаліція правоцентричних сил. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною відповідного кроку Педро Санчеса може стати голосування за бюджет країни в середу, який правляча Соціалістична партія скоріше за все провалить, оскільки контролює менше чверті місці в парламенті.

Нинішній уряд меншості так і не зміг залучитися підтримкою більшості депутатів Іспанії для прийняття бюджету. Як наслідок, Педро Санчес намагався мобілізувати менші партії, в тому числі каталонських сепаратистів. Проте очільник Соціалістичної партії відмовився іти на поступки по питанням автономії Каталонії – в тому числі можливості проведення законного референдуму про незалежність. Тому каталонські депутати будуть голосувати проти бюджету Іспанії.

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч іспанців у неділю, 10 лютого, вийшли на акцію протесту в Мадриді за єдність Іспанії та проти соціал-демократичного прем'єр-міністра країни Педро Санчеса.