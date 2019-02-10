Десятки тисяч іспанців протестували в Мадриді проти уряду Санчеса



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Активісти переконані, що очільник уряду занадто м'яко поводиться з каталонськими сепаратистами Фото: @BloggingRichard

Близько 45 тисяч іспанців вийшли на акцію протесту в Мадрині проти прем'єра країни Педро Санчеса

Десятки тисяч іспанців у неділю, 10 лютого, вийшли на акцію протесту в Мадриді за єдність Іспанії та проти соціал-демократичногопрем'єр-міністра країни Педро Санчеса. Також вони вимагали проведення нових парламентських виборів. Активісти закидають Санчесу, що він поводиться занадто поступливо в переговорах з регіональним урядом Каталонії, повідомляє агенція dpa. Іспанський прем'єр запропонував шляхом перемовин зменшити напруженість у Каталонії через тамтешні виступи за незалежність регіону.

Демонстрацію організували праві та ультраправі партії, повідомляє агенція Reuters. Нинішня акція у центрі іспанської столиці - найбільша з часів перебування Санчеса при владі, який у червні минулого року очолив уряд меншості. За даними правоохоронців, на протест у Мадриді вийшли близько 45 тисяч людей.

Demonstration for the unity of Spain and against dialogue in Catalonia led by PP, Cs, VOX.



Catalan Public TV needs to hide its logo (check microphone) in order to be safe from agressions.



This is what happens when anti-Catalan hate and institutional violence are legitimised. pic.twitter.com/lWgLkpGhAz — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) February 10, 2019

Нагадаємо, Педро Санчес прийшов до влади в червні 2018-го після оголошення вотуму недовіри попередньому прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою. Санчес заручився підтримкою лівопопулістської партії "Подемос" та двох сепаратистських партій з Каталонії, підтримки яких він потребує в парламенті для ухвалення рішень.

Багато іспанців обурені тим, що нинішній очільник уряду досі не оголосив про проведення дострокових виборів до парламенту, хоча під час вступу на посаду він заявляв про намір це зробити. Але про конкретні терміни проведення виборів так і не йшлося. Чергові ж вибори до іспанського парламенту мають відбутися у 2020 році.

Джерело: Deutsche Welle