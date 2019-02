Десятки тисяч іспанців протестували в Мадриді проти уряду Санчеса

Близько 45 тисяч іспанців вийшли на акцію протесту в Мадрині проти прем'єра країни Педро Санчеса

Десятки тисяч іспанців у неділю, 10 лютого, вийшли на акцію протесту в Мадриді за єдність Іспанії та проти соціал-демократичногопрем'єр-міністра країни Педро Санчеса. Також вони вимагали проведення нових парламентських виборів. Активісти закидають Санчесу, що він поводиться занадто поступливо в переговорах з регіональним урядом Каталонії, повідомляє агенція dpa. Іспанський прем'єр запропонував шляхом перемовин зменшити напруженість у Каталонії через тамтешні виступи за незалежність регіону.

Демонстрацію організували праві та ультраправі партії, повідомляє агенція Reuters. Нинішня акція у центрі іспанської столиці - найбільша з часів перебування Санчеса при владі, який у червні минулого року очолив уряд меншості. За даними правоохоронців, на протест у Мадриді вийшли близько 45 тисяч людей.

Demonstration for the unity of Spain and against dialogue in Catalonia led by PP, Cs, VOX.



Catalan Public TV needs to hide its logo (check microphone) in order to be safe from agressions.



This is what happens when anti-Catalan hate and institutional violence are legitimised. pic.twitter.com/lWgLkpGhAz