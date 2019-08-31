В Іспанії під час традиційного забігу биків загинув чоловік
Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду
В Іспанії на фестивалі в муніципалітеті Куельяр під час традиційного забігу биків тварина на смерть забодала чоловіка.
Про це повідомляє The Local із посиланням на мера Карлоса Фрейле.
«Загинув чоловік, якого проштрикнув рогами бик у четвер на фестивалі в Куельярі«, - йдеться у повідомленні.
За словами мера, тварина проштрикнула 61-річного іспанця в груди й шию, травми виявилися смертельними.
Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду. Загиблий лише спостерігав за забігом, коли один із биків відстав від решти тварин і напав на нього.
Зазначається, що на іншому цьогорічному фестивалі з забігу биків у Памплоні загинуло 8 людей та 35 осіб постраждали.