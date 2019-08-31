В Іспанії під час традиційного забігу биків загинув чоловік



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Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду

В Іспанії на фестивалі в муніципалітеті Куельяр під час традиційного забігу биків тварина на смерть забодала чоловіка.

Про це повідомляє The Local із посиланням на мера Карлоса Фрейле.

«Загинув чоловік, якого проштрикнув рогами бик у четвер на фестивалі в Куельярі«, - йдеться у повідомленні.

За словами мера, тварина проштрикнула 61-річного іспанця в груди й шию, травми виявилися смертельними.

Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду. Загиблий лише спостерігав за забігом, коли один із биків відстав від решти тварин і напав на нього.

Зазначається, що на іншому цьогорічному фестивалі з забігу биків у Памплоні загинуло 8 людей та 35 осіб постраждали.