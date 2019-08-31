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    В Іспанії під час традиційного забігу биків загинув чоловік

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    В Іспанії під час традиційного забігу биків загинув чоловік

    Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду

    В Іспанії на фестивалі в муніципалітеті Куельяр під час традиційного забігу биків тварина на смерть забодала чоловіка.

    Про це повідомляє The Local із посиланням на мера Карлоса Фрейле.

    «Загинув чоловік, якого проштрикнув рогами бик у четвер на фестивалі в Куельярі«, - йдеться у повідомленні.

    За словами мера, тварина проштрикнула 61-річного іспанця в груди й шию, травми виявилися смертельними.

    Інцидент стався під час забігу биків за 155 км на північ від Мадриду. Загиблий лише спостерігав за забігом, коли один із биків відстав від решти тварин і напав на нього.

    Зазначається, що на іншому цьогорічному фестивалі з забігу биків у Памплоні загинуло 8 людей та 35 осіб постраждали.

    смерть чоловік
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