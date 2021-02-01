В Іспанії робочий тиждень стане чотириденним

Головна умова для компаній-учасників – збереження за працівниками тієї самої зарплати

Іспанський уряд затвердив національний пілотний проєкт із запровадження в Іспанії чотириденного робочого тижня. Експеримент, який триватиме три роки, коштуватиме Іспанії 50 млн євро.

Про це повідомила газета ABC.

На виділені кошти уряд Іспанії підтримуватиме компанії, які в рамках пілотного проєкту, скоротять свій робочий тиждень до 32 годин. Водночас ці компанії не будуть зменшувати заробітну плату своїм працівникам.

Як розповів лідер партії Más País Іньіго Еррегон, що є ініціатором переходу на чотириденний робочий тиждень, пілотний проєкт охопить не всі компанії у країні.

Іньіго Еррегон, лідер партії Más País, яка була ініціатором переходу на чотириденний робочий тиждень

Представники партії планують зустрітися з Мінпромисловості, щоб обговорити, у яких сферах експеримент впроваджуватимуть у першу чергу.

Еррегон зазначив, що скорочення робочого тижня покликане збільшити продуктивність праці, але без падіння доходів компаній. Він висловив сподівання, що цей пілотний проєкт покаже компаніям вигоду чотириденного робочого тижня та мотивуватиме самостійно переходити на нього без підтримки держави.

Упродовж останніх декількох років компанії в усьому світі тестують скорочення робочого тижня. Хоч і існують побоювання, що такі скорочення можуть призвести до зменшення продуктивності, результати експериментів доводять інше. Так, у Microsoft Japan продуктивність працівників зросла на 40% після запровадження 4-денного робочого тижня. Крім того, на 23% скоротилися витрати компанії на електроенергію та на 59% - обсяги друку документів.

Експеримент із чотириденним робочим тижнем запроваджували у компанії Perpetual Guardian у Новій Зеландії. Водночас заробітна плата залишалася незмінною. Тоді співробітники розповіли, що вони стали менше нервувати, продуктивність праці зросла, а витрати компанії на електроенергію скоротилися. Водночас частина співробітників заявила, що у додатковий вихідний сумували за колегами та роботою. Згодом компанія вирішила вже повноцінно запустити скорочений робочий тиждень.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні буде 250 робочих та 115 вихідних днів. Тобто українці відпочиватимуть третину днів цього року.

Крім того, народні депутати вирішили скасувати перенесення робочих днів через свята. У Раді вважають, що таке перенесення негативно впливає на продуктивність праці.

Також стало відомо, що українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей. Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в грудні склав $1,129 млрд, що на 3,5%, або на $38,18 млн більше ніж у грудні 2019 року ($1,091 млрд).

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