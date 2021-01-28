Іспанія допоможе Україні з отриманням Covid-вакцини

Прем'єр Педро Санчес пообіцяв допомогти Україні з отриманням вакцини

Президент Володимир Зеленський 28 січня під час телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом попросив допомогти з отриманням вакцин від коронавірусу. Про це повідомив Офіс президента України.

Прем'єр Іспанії пообіцяв допомогти Україні в цьому питанні.

«Під час розмови іспанський прем'єр Санчес наголосив, що сприятиме Україні в отриманні Covid-вакцин, як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні Європейського союзу», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні.

Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

Нагадаємо, що наразі у Польщі вакцинували від Covid-19 вже понад мільйон людей.