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    Іспанія допоможе Україні з отриманням Covid-вакцини

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    Іспанія допоможе Україні з отриманням Covid-вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Прем'єр Педро Санчес пообіцяв допомогти Україні з отриманням вакцини

    Президент Володимир Зеленський 28 січня під час телефонної розмови з іспанським прем'єром Педро Санчесом попросив допомогти з отриманням вакцин від коронавірусу. Про це повідомив Офіс президента України.

    Прем'єр Іспанії пообіцяв допомогти Україні в цьому питанні.

    «Під час розмови іспанський прем'єр Санчес наголосив, що сприятиме Україні в отриманні Covid-вакцин, як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні Європейського союзу», ‒ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні.

    Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

    Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

    Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

    Нагадаємо, що наразі у Польщі вакцинували від Covid-19 вже понад мільйон людей.

     Читайте також: 

      Теги: Іспанія Володимир Зеленський президент щеплення вакцинація Офіс президента Педро Санчес
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