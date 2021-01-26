Борги «Барселони» перевищили 1 млрд євро
На тлі серйозних фінансових проблем клубу пішов у відставку попередній президент «Барселони» Жозеп Бартомеу
Барселона представила річний фінансовий звіт, згідно з яким борги клубу перевищують мільярд євро.
Загальна заборгованість «Барселони» становить 1,173 мільярда євро, з яких 730 мільйонів— позики на короткостроковій основі.
Чистий збиток клубу за минулий рік склав 488,4 мільйона євро. Наразі блаугранас ведуть переговори з кредиторами про відстрочку виплати по боргах, посилаючись на складну ситуацію в умовах пандемії Covid-19.
Деякі кредитори схвалили відстрочку, а «Барселона» сподівається відкласти виплату за рядом боргів щонайменше до червня.
На тлі серйозних фінансових проблем клубу в минулому році пішов у відставку попередній президент «Барселони» Жозеп Бартомеу. Вибори нового президента каталонців мають відбутися 7 березня.
Джерело: Sportarena.com