Борги «Барселони» перевищили 1 млрд євро

На тлі серйозних фінансових проблем клубу пішов у відставку попередній президент «Барселони» Жозеп Бартомеу

Барселона представила річний фінансовий звіт, згідно з яким борги клубу перевищують мільярд євро.

Загальна заборгованість «Барселони» становить 1,173 мільярда євро, з яких 730 мільйонів— позики на короткостроковій основі.

Чистий збиток клубу за минулий рік склав 488,4 мільйона євро. Наразі блаугранас ведуть переговори з кредиторами про відстрочку виплати по боргах, посилаючись на складну ситуацію в умовах пандемії Covid-19.

Деякі кредитори схвалили відстрочку, а «Барселона» сподівається відкласти виплату за рядом боргів щонайменше до червня.

На тлі серйозних фінансових проблем клубу в минулому році пішов у відставку попередній президент «Барселони» Жозеп Бартомеу. Вибори нового президента каталонців мають відбутися 7 березня.

Джерело: Sportarena.com