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    У Польщі заарештували українку: жінку звинувачують у підпалі торгового центру

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    Українці загрожує до 10 років ув'язнення - У Польщі заарештували українку: жінку звинувачують у підпалі торгового центру
    Українці загрожує до 10 років ув'язнення
    Фото: Поліція Гданьська

    Раніше жінка вже здійснювала два інші злочини в цьому ж торговельному центрі

    У Польщі громадянку України підозрюють у підпалі торгового центру в Гданську, жінку вже заарештували на три місяці. Про це повідомляє  Польське радіо. 

    «У скоєнні підпалу торгового центру Przymorze у Гданську підозрюється 32-річна українка. Жінку затримали і пред'явили їй звинувачення за п'ятьма пунктами. Завданий нею збиток склав майже півмільйона злотих. Пожежа сталася минулої середи близько 3:00 ранку. В гасінні пожежі взяли участь три пожежні підрозділи», - йдеться в повідомленні. 

    Правоохоронці вважають, що жінка облила бензином вхідні двері і підпалила їх. Після цього швидко включилася протипожежна система, що залила частину магазинів на першому поверсі. В результаті цього нанесені величезні збитки. 

    Перш ніж здійснити підпал, жінка зробила два інші злочини в цьому ж торговельному центрі, розповіла старший аспірант поліції Гданська Карина Камінська. 

    «Жінка двічі на території магазину намагалася пограбувати. Жінка не платила за товар, а після того, як проходила лінію кас, застосувала насильство до охоронця, який втрутився в цю ситуацію. Жінка погрожувала йому і ображала його за її етнічне походження», - повідомила вона. 

    Українці загрожує до 10 років ув'язнення.

     

    Національна поліція України пожежа Польща українці жінка
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