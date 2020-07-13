У Польщі заарештували українку: жінку звинувачують у підпалі торгового центру



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Українці загрожує до 10 років ув'язнення Фото: Поліція Гданьська

Раніше жінка вже здійснювала два інші злочини в цьому ж торговельному центрі

У Польщі громадянку України підозрюють у підпалі торгового центру в Гданську, жінку вже заарештували на три місяці. Про це повідомляє Польське радіо.

«У скоєнні підпалу торгового центру Przymorze у Гданську підозрюється 32-річна українка. Жінку затримали і пред'явили їй звинувачення за п'ятьма пунктами. Завданий нею збиток склав майже півмільйона злотих. Пожежа сталася минулої середи близько 3:00 ранку. В гасінні пожежі взяли участь три пожежні підрозділи», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вважають, що жінка облила бензином вхідні двері і підпалила їх. Після цього швидко включилася протипожежна система, що залила частину магазинів на першому поверсі. В результаті цього нанесені величезні збитки.

Перш ніж здійснити підпал, жінка зробила два інші злочини в цьому ж торговельному центрі, розповіла старший аспірант поліції Гданська Карина Камінська.

«Жінка двічі на території магазину намагалася пограбувати. Жінка не платила за товар, а після того, як проходила лінію кас, застосувала насильство до охоронця, який втрутився в цю ситуацію. Жінка погрожувала йому і ображала його за її етнічне походження», - повідомила вона.

Українці загрожує до 10 років ув'язнення.