Українець погрожував підірвати виборчу дільницю в Польщі



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Українець заявив, що якщо до нього не приїде дільничний поліцейський, він закладе бомбу на виборчій дільниці

Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Польщі громадянин України, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, погрожував замінувати виборчу дільницю в Слупьє Конецькій Свєнтокшиського воєводства.

Про це повідомляє «Польське агентство друку» з посиланням на прессекретаря місцевої поліції.

Зазначається, що вдень 12 липня на номер 112 зателефонував 46-річний українець і заявив, що якщо до нього не приїде дільничний поліцейський, він закладе бомбу на виборчій дільниці.

Правоохоронці затримали порушника спокою, в його крові виявилося три проміле алкоголю.

Експерти обстежили квартиру українця і територію навколо виборчої дільниці. Загроза вибуху виявилася помилковою. Згідно із законом чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що за даними екзитполу, у другому турі за Анджея Дуду проголосували 50,4% виборців, а мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,6% голосів.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда після оголошення результатів екзитполу заявив, що радий своїй перемозі в другому турі президентських виборів, але визнав, що результати попередні.

Нагадаємо, результати соцопитування допускали перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі.

До слова, президент правлячої польської партії Ярослав Качинський на виборчий дільниці зіткнувся із «пародією на себе».

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