В Італії евакуювали понад 11 тисяч людей через бомбу часів Другої світової



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Фахівці підірвали бомбу у кар'єрі

Американська бомба важить близько 225 кілограмів

В італійському місті Терні неподалік Рима евакуювали понад 11,3 тисячі жителів північного району після того, як там виявили бомбу часів Другої світової.

Про це повідомляє місцеве видання Ansa.

Американська бомба важить близько 225 кілограмів. Її виявили ще 25 липня - тоді евакуювали близько 12 тисяч людей, які мешкали в радіусі 400 метрів від місця знахідки.

29 липня ж фахівці її транспортували та мали підірвати у кар’єрі. Під час цих робіт евакуювали мешканців районів в радіусі до одного кілометра.

Відомо, що операція відбулася успішно.

Нагадаємо, напередодні на Кіровоградщині сапери знищили 31 снаряд часів Другої світової війни.