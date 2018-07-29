На Кіровоградщині сапери знищили 31 снаряд часів Другої світової війни



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Снаряди були виявлені під час проведення земляних робіт поблизу с. Обознівка

У суботу, 28 липня, сапери Управління ДСНС України у Кіровоградській області проводилися роботи по знищенню застарілих боєприпасів, які було виявлено під час проведення земляних робіт на відкритій території поблизу с. Обознівка Кіровоградського району. Про це повідомило відомство.

Знахідки було ідентифіковано як вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Середи них були:

артилерійський снаряд 152 мм – 1 одиниця,

артилерійський снаряд 122 мм – 2 одиниці,

артилерійський снаряд 88 мм – 5 одиниць,

артилерійський снаряд 100 мм – 3 одиниці,

артилерійський снаряд 45 мм – 9 одиниць,

мінометна міна 120 мм – 1 одиниця,

мінометна міна 82 мм – 8 одиниць,

граната РГД-33 – 1 одиниця,

граната Ф-1 – 1 одиниця.

Нагадаємо, на Черкащині у трьох пожежах згоріли 700 тон соломи.