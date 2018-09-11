В Італії інфекція у воді спричинила спалах пневмонії



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Влада попросила людей замінити водні фільтри, продезінфікувати шланги

На півночі Італії через невідому інфекцію у водопроводі на пневмонію захворіли півтори сотні місцевих жителів.

Хвороба підкосила мешканців міста Брешія та його околиць.

Влада попросила людей замінити водні фільтри, продезінфікувати шланги та давати воді стекти, перш ніж нею користуватися.

Експерти вже взяли проби води, результати будуть за кілька днів.

Медики заспокоюють – пік епідемії припав на минулий тиждень і тепер кількість хворих різко зменшилася.

Нагадаємо, в результаті спалаху холери в столиці Зімбабве Хараре загинули 10 людей. За словами місцевих чиновників, спалах хвороби був викликаний проривом каналізаційної труби, яка забруднила свердловину.

Джерело: ТСН