В Італії під час вибуху загинув мер міста Рокка-ді-Папа

Вибух в будівлі мерії міста стався через витік побутового газу

У місті Рокка-ді-Папа під Римом стався вибух в будівлі мерії. Про це 10 червня пише агентство АНСА. Від вибуху завалився фасад будівлі.

Прибулі на місце події рятувальники евакуювали жителів сусідніх будинків, а район оточили. У результаті прогримів вибух отримали поранення дев'ять осіб, у тому числі діти.

Також повідомляється, що мер міста Емануеле Крестіні загинув від вибуху. У сусідній будівлі перебували діти, вони отримали поранення від пошматованих під час вибуху на осколки скла і каменів.

За словами губернатора області, життя поранених знаходяться поза небезпекою.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR