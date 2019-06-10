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    В Італії під час вибуху загинув мер міста Рокка-ді-Папа

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    <p>У мерії Рокка-ді-Папа 10 червня прогримів вибух</p> - В Італії під час вибуху загинув мер міста Рокка-ді-Папа

    У мерії Рокка-ді-Папа 10 червня прогримів вибух

    Вибух в будівлі мерії міста стався через витік побутового газу

    У місті Рокка-ді-Папа під Римом стався вибух в будівлі мерії. Про це 10 червня пише агентство АНСА. Від вибуху завалився фасад будівлі.

    Прибулі на місце події рятувальники евакуювали жителів сусідніх будинків, а район оточили. У результаті прогримів вибух отримали поранення дев'ять осіб, у тому числі діти.

    Також повідомляється, що мер міста Емануеле Крестіні загинув від вибуху. У сусідній будівлі перебували діти, вони отримали поранення від пошматованих під час вибуху на осколки скла і каменів.

    За словами губернатора області, життя поранених знаходяться поза небезпекою.

    За попередньою версією, потужний вибух стався через витік побутового газу. В агентстві АНСА пишуть, що раніше перед будівлею мерії проводили роботи з будівництва дороги.

    Також нагадаємо, що сьогодні шведська поліція підстрелила чоловіка на вокзалі в МальмеУ поліції стверджують, що чоловік продемонстрував «загрозливу поведінку».

    Минулого тижня повідомлялося, що у Нью-Йорку злочинець збирався влаштувати вибухина центральній площі міста. Заарештований «цікавився купівлею декількох гранат» для того, щоб згодом підірвати їх на Таймс-сквер - головній площі Нью-Йорка. Згідно з попередньою інформацією, він не пов'язаний з яким-небудь злочинним або терористичним угрупуванням.

     

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