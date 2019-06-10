Шведська поліція підстрелила чоловіка на вокзалі в Мальме
Ймовірного зловмисника госпіталізували
У поліції стверджують, що чоловік продемонстрував «загрозливу поведінку»
У Швеції співробітники поліції поранили з вогнепальної зброї чоловіка на центральному вокзалі в місті Мальме. Про це повідомиляє Reuters в понеділок, 10 червня.
У поліції стверджують, що чоловік продемонстрував «загрозливу поведінку».
Зазначається, що станція в центрі Мальме була евакуйована в результаті інциденту. Ніхто з перехожих не постраждав, окрім ймовірного зловмисника. Його госпіталізували.
На місце інциденту викликали вибухотехніків, але в поліції поки не говорять пов'язана ця подія з тероризмом чи ні.