В Італії стався вибух на автомобільній заправці, постраждали 12 осіб



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За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, що загорівся на заправці.

Поранених під час вибуху направили в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами

Сьогодні в комуні Риете (Італія) стався вибух на автомобільній заправці, в результаті чого постраждали 15 осіб. Про це повідомляє італійський телеканал RAI.

Як зазначається, серед постраждалих сім пожежних, деякі з яких отримали опіки обличчя. Поранені направлені в лікарню наземним транспортом, а також вертольотами.

Частина вулиць тимчасово перекрита.

За попередніми даними, причиною пожежі і вибуху став бензовоз, що загорівся на заправці. Вибухнув бензовоз в момент, коли пожежники боролися з вогнем.

Відзначимо, раніше в залізничному тунелі між Неаполем і Салерно вночі 16 листопада вибухнула цистерна, в результаті чого п'ятеро робітників отримали травми. В результаті пожежі постраждали п'ятеро ремонтників. Стан одного з них вкрай важкий.

Також в Італії сталася масштабна пожежа в порту, в результаті згоріли кілька сотень автомобілів. Відзначено, що внаслідок пожежі згоріли автомобілі марки Maserati. Пожежа також захопив вантажні та легкові автомобілі, що стоять поруч.