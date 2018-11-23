В Італії страйкують 120 тисяч лікарів
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В Італії бастують медики
Медики Італії вимагають збільшення фінансування
В італійських лікарнях відстрочили тисячі операцій через 24-годинний страйк 120 тисяч лікарів і ветеринарів.
Про це повідомляє ANSA.
Медики вимагають збільшення фінансування державного сектора охорони здоров'я і оновлення секторального колективного договору, який вже понад 10 років не оновлювався.
У профспілках вважають, що цей сектор зараз «на межі колапсу».
У той же час міністр охорони здоров'я Італії Джулія Грілло заявила, що зараз досить фінансових ресурсів, щоб дотримуватися обіцянок щодо поновлення контрактів протягом 2019-2021 років.