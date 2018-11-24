В Італії відбулося засідання у справі нацгвардійця Марківа: заслухали перших свідків



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Суд призначив два наступні засідання на 30 листопада та 14 грудня

В Італії 23 листопада відбулося судове засідання у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі. Суд заслухав перших свідків.

Про це повідомив активіст української громади в Римі, голова однієї з асоціацій українців в Італії, журналіст Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у процес вступили два адвокати, які захищатимуть Україну в цивільному позові.

«Вони зразу попросили перенести засідання хоча б на тиждень, для ознайомлення з матеріалами, оскільки вони отримали мандат лише декілька днів тому. Суддя це клопотання відхилила і продовжила засідання», — зазначив журналіст.

Після цього сторони обвинувачення та захисту запропонували суду долучити до справи взаємно погоджені свідчення, зокрема й зібрані захистом під час перебування в Україні. У разі потреби окремих свідків викликатимуть до суду для дачі додаткових свідчень чи пояснень.

Адвокат Марківа під час засідання знову підняв питання щодо пропозиції української сторони про створення спільної слідчої групи, на яку італійська прокуратура не відгукнулася. Натомість прокурор зазначив, що «така пропозиція надійшла лише після арешту Віталія, а попередньо всі запити італійців ігнорувалися Україною».

Крім того адвокат Віталія запропонував суду провести огляд місця трагедії, щоб прято там зрозуміти чи взагалі може мати місце гіпотеза про прицільний вогонь з Карачуна з візуалізацією окремих постатей, враховуючи відстань, рельєф місцевості та інше. Прокурор зазначив, що не розуміє, що саме може дати такий огляд, а суддя наразі не ухвалила ніякого рішення, повідомив журналіст.

Водночас сторони домовилися про залучення перекладачів з української та французької мов.

Також під час засідання суд перейшов до допиту двох свідків обвинувачення — правоохоронця, який розпочинав слідство, одразу після отримання повідомлення про загибель Андреа Роккеллі і власника фабрики «Зевс Чераміка».

«Перший розповів про спілкування з посольством Італії в Україні щодо вивозу тіла загиблого та отримання його речей, а також підтвердив, що українські правоохоронці зразу ж відкрили кримінальне провадження по факту смерті журналіста. Другий розповів про структуру фабрики, розміщення сепаратистів та української армії, пошкодження, які отримала фабрика внаслідок бойових дій», — написав Городецький.

Суд призначив два наступні засідання на 30 листопада та 14 грудня. Під час першого суд планує заслухали свідка Рогелона, а на другому планують заслухати усіх свідків італійських журналістів.

«Віталій сьогодні був у вишиванці, в доброму настрої і повний сили духу. Виходячи з зали Віталій привітав присутніх українців гучним гаслом «Слава Україні!» на що отримав одноголосне «Героям слава!» На засіданні був присутній дипломат Генерального консульства України в Мілані, і що особливо приємно, теж у вишиванці», — додав Городецький.

6 липня 2018 року розпочався суд над українцем Віталієм Марківим, якого звинувачують у причетності до вбивства на Донбасі італійського фотографа Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року. Це було перше слухання, на якому представили сторони позивача та відповідача, а також оголосили список свідків.

Нагадаємо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа, заступника командира в батальйоні Нацгвардії.