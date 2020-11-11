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    У світі

    Вперше з квітня. В Італії за добу від коронавірусу померли майже 600 осіб

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    За минулу добу в Італії&nbsp;померли 580 хворих на коронавірус - Вперше з квітня. В Італії за добу від коронавірусу померли майже 600 осіб
    За минулу добу в Італії померли 580 хворих на коронавірус

    Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Ломбардії – майже 11 тисяч

    За останню добу в Італії зафіксували понад 35 тисяч нових заражень коронавірусом. Водночас вперше з квітня кількість померлих наблизилася до 600.

    Про це повідомляє Corriere della Sera.

    Так, за останню добу зареєстрували 35 098 нових хворих, померли 580 хворих.

    Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували у Ломбардії – майже 11 тисяч, а також у П’ємонті, Венето, Кампанії та Лаціо.

    У реанімаціях перебуває 2 971 хворих. Одужали за останню добу понад 17 730 пацієнтів з коронавірусом.

    Раніше цього місяця в Італії зареєстрували найвищий від початку пандемії добовий приріст хворих на коронавірус.

    До слова, в Україні за добу 9 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.

    здоров'я медицина Італія смерть коронавірус
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