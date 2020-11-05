Італія відтермінувала запровадження комендантської години, щоб люди встигли підготуватися

Загалом в Італії зафіксували 759 829 випадків інфікування, понад 39 тисяч людей померли

Країна запровадить загальнонаціональну комендантську годину з 22:00 до 5:00 з 6 листопада, - прем'єр

В Італії введення комендантської години, яке було заплановане на 22:00 5 листопада, відтермінували до 6 листопада. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що країна запровадить загальнонаціональну комендантську годину з 22:00 до 5:00, а також інші обмеження, оскільки Італія бореться зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Так, нові правила набудуть чинності ввечері 6 листопада, на день пізніше, ніж заплановано спочатку.

«Усі нові заходи, передбачені останнім рішенням, - ті, що зарезервовані для жовтої, «помаранчевої» та «червоної» зон – почнуть діяти з п'ятниці, 6 листопада. Уряд вирішив дати можливість усім підготуватися до діяльності в нових умовах», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Італія збиралась вводити комендантську годину з 5 листопада.

Як свідчать підрахунки Університету Джонса Гопкінса, загалом в Італії зафіксували 759 829 випадків інфікування, понад 39 тисяч людей померли, а 302 тисячі пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, Італія оголосила жорсткий карантин у чотирьох провінціях.

До слова, ВООЗ констатувала спалах Covid-19 в Європі.

Загалом у світі станом на ранок 5 листопада підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.