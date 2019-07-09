В Італії закрили найбільший міграційний центр Європи



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Маттео Сальвіні відвідав закриття найбільшого міграційного центру в Італії

Закриття центру пролобіювала популістська партія «Рух 5 зірок» на чолі з міністром внутрішніх справ Італії

У муніципалітеті Мінео на Сицилії в Італії офіційно закрили центр прийому мігрантів, який раніше був найбільшим в Європі. Про це повідомляє видання The Local у вівторок, 9 липня.

Останніх мешканців центру вивезли звідти в інший центр у Калабрії минулого тижня. Сьогодні його урочисто закрили в присутності міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, про що той написав у Twitter.