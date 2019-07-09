  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Італії закрили найбільший міграційний центр Європи

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Маттео Сальвіні відвідав закриття найбільшого міграційного центру в Італії</div> <div></div> </div> </div> - В Італії закрили найбільший міграційний центр Європи
    Маттео Сальвіні відвідав закриття найбільшого міграційного центру в Італії

    Закриття центру пролобіювала популістська партія «Рух 5 зірок» на чолі з міністром внутрішніх справ Італії

    У муніципалітеті Мінео на Сицилії в Італії офіційно закрили центр прийому мігрантів, який раніше був найбільшим в Європі. Про це повідомляє видання The Local у вівторок, 9 липня.

    Останніх мешканців центру вивезли звідти в інший центр у Калабрії минулого тижня. Сьогодні його урочисто закрили в присутності міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, про що той написав у Twitter.

    Читайте також
    МВС популізм Італія мігранти біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ