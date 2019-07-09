В Італії закрили найбільший міграційний центр Європи
Закриття центру пролобіювала популістська партія «Рух 5 зірок» на чолі з міністром внутрішніх справ Італії
У муніципалітеті Мінео на Сицилії в Італії офіційно закрили центр прийому мігрантів, який раніше був найбільшим в Європі. Про це повідомляє видання The Local у вівторок, 9 липня.
Останніх мешканців центру вивезли звідти в інший центр у Калабрії минулого тижня. Сьогодні його урочисто закрили в присутності міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, про що той написав у Twitter.
Oggi è un bel giorno per la legalità!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9. heinäkuuta 2019
Seguitemi, vi porto nell'ormai ex Cara di #Mineo.
LIVE https://t.co/NTNNbplimq pic.twitter.com/PTeFnijj5V
У Мінео в 2014 році містилося понад 4100 осіб. Цей приймальний центр, колишній житловий комплекс для військових США, тепер охороняється італійськими військами. Коли в червні минулого року до влади прийшла партія Сальвіні і популістська «Рух 5 зірок», в центрі жили 2500 осіб.