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    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею

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    На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю - Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю

    Жоден мандрівник не знехтує шансом зробити оригінальне фото біля знаменитої вежі в Пізі

    Пізанська вежа – одна з найвідоміших та найбільш популярних пам'яток Італії.

    Спроби зробити небанальну фотографію з Пізанською вежею від туристів виглядають саме так.

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    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею
    Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею

    Пізанська вежа – частина ансамблю міського собору Собор Санта Марія Ассунта в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі – шедевр середньовічної італійської архітектури. Вежа відома тим, що сильно нахилена.
    Висота вежі становить 56 метрів, діаметр  15 метрів, діаметр фундаменту 19,6 метра. На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю. Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. З останнього її поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги падаючого тіла.


    Теги: Італія гумор архітектура
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