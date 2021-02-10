Максимальний креатив: смішні та курйозні фото туристів поруч з Пізанською вежею

На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю

Жоден мандрівник не знехтує шансом зробити оригінальне фото біля знаменитої вежі в Пізі

Пізанська вежа – одна з найвідоміших та найбільш популярних пам'яток Італії.

Спроби зробити небанальну фотографію з Пізанською вежею від туристів виглядають саме так.

Пізанська вежа – частина ансамблю міського собору Собор Санта Марія Ассунта в Пізі. Вежа є дзвіницею собору і примикає до його північно-східного кута. Знаменитий соборний ансамбль в Пізі – шедевр середньовічної італійської архітектури. Вежа відома тим, що сильно нахилена.

Висота вежі становить 56 метрів, діаметр – 15 метрів, діаметр фундаменту 19,6 метра. На вершину вежі ведуть сходи з 294 сходинок, піднявшись якими на саму гору, можна оглянути всю околицю. Всесвітньо відомий вчений Галілей використовував Пізанську вежу для своїх дослідів. З останнього її поверху він кидав різні предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги падаючого тіла.



