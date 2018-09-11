В Італії знайшли скарб з золотими монетами вартістю понад $1 млн



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Фото: Міністерство культури Італії Амфору знайшли під час зносу старого театру Крессон в Комо

Кам’яну амфору з римськими золотими монетами V століття знайшли робітники, що працювали над зносом старого театру

На півночі Італії, в місті Комо знайшли скарб з кількома сотнями золотих монет епохи пізнього Риму.

Про це повідомляє Lа Provincia di Como.

Кам’яну амфору з римськими золотими монетами V століття знайшли робітники, що працювали над зносом старого театру Кресон в Комо. Побудований в 1870 році театр на початку ХХ століття перетворили на кінотеатр, який проіснував до 1997 року.

Влада міста вирішила знести будівлю, щоб на її місці побудувати житловий будинок.

«Ми поки не можемо точно оцінити історичне значення знахідки, але це справжній скарб для наших археологів», — написав у Facebook міністр культури Італії Альберто Бонізолі.

Уряд Італії вирішив заморозити будівництво і провести археологічні розкопки, оскільки не виключено, що в цьому місці можуть знаходитися також інші скарби.