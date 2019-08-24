В Івано-Франківську через вибух гранати загинули двоє людей



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Загиблий, за даними поліції, був учасником бойових дій на сході Фото: Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

Встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5)

В Івано-Франківську в результаті вибуху двох гранат загинули чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Трагедія сталася близько 14 години на вул. Декабристів, 52.

«Встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Відомо, що чоловік був учасником бойових дій на сході, неодноразово притягався до кримінальної відповідальності - за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю», - повідомили в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати загинули чоловік і жінка.