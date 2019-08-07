У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала Фото: Нацполіція

Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи

У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати у вівторок загинули чоловік і жінка.

Про це повідомила поліція Одеської області

Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.

Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.

На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1. Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату.