У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині
Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи
У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати у вівторок загинули чоловік і жінка.
Про це повідомила поліція Одеської області
Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.
Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.
На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1. Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату.