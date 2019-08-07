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    У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині

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    На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала - У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині
    На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи

    У Роздільнянській районній лікарні на Одещині внаслідок вибуху гранати у вівторок загинули чоловік і жінка. 

    Про це повідомила поліція Одеської області

    Правоохоронці припускають, що гранати приніс у лікарню 64-річний співмешканець харчоблоку установи. Жінка знаходилася у будівлі сама.

    Вибух стався, щойно чоловік зачинив двері.

    На місці події вибухотехніки знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не спрацювала. Під час огляду встановили, що вибухнула граната Ф-1. Подію кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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    У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині
    У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині
    У поліції повідомили подробиці вибуху гранати в лікарні на Одещині

    Нагадаємо, нещодавно в Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату. 

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