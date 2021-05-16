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    Генсек ООН поділився баченням вирішення близькосхідного конфлікту

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    Антоніу Гутерріш каже, що його &laquo;жахають&raquo; воєнні дії - Генсек ООН поділився баченням вирішення близькосхідного конфлікту
    Антоніу Гутерріш каже, що його «жахають» воєнні дії
    Фото: «Інтерфакс»

    Антоніу Гуттеріш пропонує створити дві держави із столицею в Єрусалимі

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає переговори із створення двох держав зі столицею в Єрусалимі єдиним шляхом врегулювання конфлікту між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями. Про це він сказав у ході позачергового засідання Ради безпеки ООН, повідомляє «РБК-Україна».

    «Єдиний шлях вперед – повернутися до переговорів з метою врегулювання на основі співіснування двох держав пліч-о-пліч в умовах миру, безпеки і взаємного визнання, зі столицею обох держав у Єрусалимі, на підставі відповідних резолюцій ООН», – заявив генсек.

    Гуттеріш вважає, що продовження насильства в секторі Газа буде тільки ускладнювати досягнення цієї мети.

    За його словами, нинішні бойові дії жахають.

    «Цей останній раунд насильства лише увічнює цикли смерті, руйнування і відчаю і відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир», – зазначив Гуттеріш.

    Він підкреслив, що зіткнення повинні негайно припинитися.

    «Ракетні і мінометні з одного боку і повітряні та артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику. Організація Об'єднаних Націй активно закликає всі сторони до негайного припинення вогню», – заявив генсек ООН.

    Нагадаємо, Рада Безпеки ООН сьогодні проводить термінове засідання через загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями з Сектора Газа, який спалахнув після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

    При цьому поблизу російського посольства в Києві сьогодні відбулася акція солідарності з Ізраїлем під гаслом «Росія = ХАМАС».

    Теги: Ізраїль ООН акція Антоніу Гутерріш Генсек ООН ХАМАС Палестина
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